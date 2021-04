«La seule façon d’arriver à passer au-dessus de cet événement, c’est surtout de ne pas en faire un souvenir, a confié l’ex-ministre et homme d’affaires de 78 ans. Et comme ma femme nous regarde et qu’elle est traitée, parce qu’elle a beaucoup de mal à revivre cet événement toutes les nuits, si ça ne vous dérange pas, j’aimerais bien qu’on n’en parle pas.»

«Ils ont roué ma femme de coups»

Toujours combatif, l’ex-boss de l’OM apparaît toutefois marqué par la violence de ses agresseurs: «Je n’ai rien fait pour mériter ça. Il y avait une haine dans leur façon de parler. Ils disaient: ‘Ta gueule, ta gueule!’ Et pas simplement ‘Tais-toi!’ On était les gens à abattre!»



Bernard Tapie, qui souffre d’un cancer de l’estomac, de l’œsophage, des poumons, du cerveau et des reins, avait, il y a quelques jours, expliqué avoir aussi reçu un coup de matraque sur la tête et estimé qu’il y aura, peut-être, des séquelles pour sa tumeur au cerveau.