France : Bernard Tapie de retour devant les juges dans l’affaire de l’arbitrage

L’ex-président de l’Olympique de Marseille était de retour devant la justice pour la reprise de son procès en appel dans l’affaire qui lui avait attribué 403 millions d’euros en 2008.

Diminué mais revendicatif, Bernard Tapie était de retour lundi devant la justice pour la reprise de son procès en appel dans l’affaire de l’arbitrage controversé qui lui avait attribué 403 millions d’euros en 2008, après une interruption de plus de six mois liée à son état de santé.

Pâle et souffrant de problèmes d’audition

L’ex-président de l’Olympique de Marseille, 78 ans, victime début avril d’un violent cambriolage à son domicile, est arrivé en début d’après-midi par une porte secondaire dans la salle d’audience, évitant les nombreuses caméras. En costume sombre, les joues creusées sous son masque et le teint pâle, il souffre de problèmes «d’audition», selon son avocat, de «mémoire» dira-t-il la voix cassée. Mais pendant les cinq heures d’audience, il a multiplié exclamations et commentaires, demandant à plusieurs reprises à prendre la parole.

Au centre des débats: un arbitrage rendu en 2008 et censé mettre un point final au vieux litige de l’homme d’affaires avec sa banque historique, le Crédit Lyonnais. Un tribunal arbitral avait alors conclu à une «faute» de l’ex-banque publique et accordé à l’entrepreneur 403 millions d’euros, dont 45 millions au seul titre de préjudice moral. Cette sentence controversée a été annulée au civil pour «fraude» en 2015, Bernard Tapie étant définitivement condamné à rembourser les sommes perçues.

«Combine»

«Vous voulez savoir si Sarkozy et moi, on a tapé dans la main en disant: +on va faire un arbitrage ?+ Non !», s’est emporté Bernard Tapie, réfutant l’idée que l’Elysée ait «été de près ou de loin dans la +combine+ de la décision de l’arbitrage". «J’ai rencontré Nicolas Sarkozy à l’Elysée une trentaine de fois et à titre personnel une dizaine», a-t-il aussi déclaré. «Quand je le voyais, ce n’était pas pour lui parler de ça. Je le voyais comme j’ai vu Chirac, comme j’ai vu tous les présidents et ce n’était pas pour parler de l’arbitrage».