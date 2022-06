Rail 2050: Berne a choisi «le repli et l’isolement» et se prend une volée de bois vert

La Suisse «contournée»

L’argument: alors que de nombreux pays européens veulent développer le réseau à grande vitesse, la Suisse va regarder le train passer. «Elle se retrouvera isolée et contournée par les grands express européens. Le Conseil fédéral isole la place économique et touristique suisse, or il est indispensable d’offrir des options ferroviaires aux cours et moyens courriers», dit Ouestrail.