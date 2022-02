Vaccin : Berne a des milliers de doses pour enfants sur les bras

Environ 7,4% des 5 - 11 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, soit 40’000 injections. Mais la Confédération a commandé 500’000 doses et devra distribuer le reste.

Début décembre 2021, Swissmedic a autorisé le vaccin de Pfizer pour les enfants entre 5 et 11 ans. Depuis le début de l’année 2022, les vaccinations ont démarré pour cette tranche d’âge. Le canton de Vaud par exemple a commencé à vacciner dès le 8 janvier. Après cinq semaines, on constate que la demande est faible. L’engouement des inscriptions du début est passé et actuellement, la demande est proche du zéro constate la société suisse de pédiatrie. «Il n’y a presque plus de demande pour des nouveaux rendez-vous. Ceux qui voulaient faire vacciner leur enfant l’ont fait dès que le sérum a été disponible, début janvier.»