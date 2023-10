Berne: A l’été 2024, des habitants de Mitholz seront évacués

Ça y est. Tous les voyants sont au vert pour commercer l’assainissement du dépôt de munition qui a explosé en 1947 dans le village de Mitholz. Fin septembre, les États ont dit oui au déblocage des fonds nécessaires pour mener à bien les travaux. Différents sondages ont déjà permis d’étudier le terrain de fondation pour les ouvrages qui protégeront le tunnel de la route nationale et la galerie du chemin de fer, des échantillons de sol ont été prélevés pour les analyses de polluants et le réseau de points de mesure a été complété pour la surveillance des eaux souterraines et superficielles.

De plus, dans l’ancienne galerie ferroviaire du dépôt, ont été dégagées environ 7300 munitions d’un calibre de 20 à 150 millimètres, totalisant 14 tonnes, et près de 18,5 tonnes de munitions pour armes portatives en une année. Parmi ces munitions, 350 objets ont été détruits dans une installation appropriée et 1080 grenades sans détonateur ont été transportées dans l’installation d’élimination de Ruag à Altdorf. La pollution par des résidus d’explosifs, des métaux lourds et des résidus de combustion nécessite la mise en œuvre de mesures globales pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé des spécialistes du commandement DEMUNEX.