Coronavirus - Berne a offert des millions de francs aux clubs sportifs

Dans le foot, c’est le FC Bâle qui arrive en tête de classement en termes de subventions (près de 8 millions de francs). Dans le hockey, la palme revient au SC Bern (5,7 millions de francs) et dans le handball c’est St. Otmar St. Gallen qui arrive en première place (230’000 francs). Les clubs sportifs suisses ont reçu une aide considérable de la part de la Confédération pour pallier les billets invendus à cause de la pandémie. Il s’agit de contributions à fonds perdu, rappelle ce samedi la «Schweiz am Wochenende». Cet argent ne doit pas être remboursé.