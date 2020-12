Dégâts potentiellement énormes en Suisse

La Suisse présente un aléa sismique modéré. Mais certaines régions sont plus concernées. Ainsi, le Valais est la région la plus menacée, devant Bâle, les Grisons, la vallée du Rhin saint-galloise, la Suisse centrale et le reste du pays.

S’il se produit en moyenne entre 500 et 800 tremblements de terre par an en Suisse, seuls 10 à 15 d’entre eux ont une magnitude supérieure à environ 2,5 et sont perceptibles. Les derniers tremblements de terre d’une magnitude située entre 3,9 et 4,4 se sont produits entre fin octobre et début novembre dans le canton de Glaris.