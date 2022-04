Pandémie: Berne adapte le certificat Covid aux normes européennes

Que faut-il faire si son certificat est sur le point d’expirer en Suisse?

Et si vous avez déjà reçu une dose de rappel et que vous avez besoin d’un certificat pour voyager, il faut se renseigner sur les règles de validité dans votre pays de destination. Pour rappel, sans une troisième dose, près de 2 millions de certificats, nécessaires encore pour certaines destinations, ne seront plus valables. Enfin contrairement à la Suisse, l’entrée dans un certain nombre de pays européens reste soumise à conditions. Une fois sur place, des restrictions sont encore possibles.