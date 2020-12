Sri Lanka : Berne admet les adoptions illégales et les regrette

Suite au postulat de Rebecca Ruiz, un rapport complet a été dressé. Il assume la part de la responsabilité de la Confédération sur l’illégalité des procédures d’adoption.

«Envers les personnes adoptées et leurs familles, le Conseil fédéral exprime ses regrets quant aux manquements des autorités», souligne le gouvernement dans un rapport publié en réponse à un postulat de la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD). La Confédération et les cantons n’ont à l’époque pas assumé leur responsabilité envers ces personnes adoptées.

L’Office fédéral de la justice va ainsi renforcer ses relations avec les pays d’origine partenaires et rechercher avec eux des solutions pour les cas concrets. Il va aussi poursuivre ses efforts pour améliorer les possibilités de soutien et de recherche, en collaboration avec les cantons, l’autorité centrale du Sri Lanka, les services de recherche et l’association «Back to the Roots», qui représente les intérêts d’adoptés du Sri Lanka.