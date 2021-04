Suisse : Berne adopte une stratégie nationale en matière d’égalité

Le Conseil fédéral a adopté mercredi cette première stratégie au niveau suisse qui vise à promouvoir spécifiquement l’égalité entre les femmes et les hommes.

Berne rappelle que depuis l’introduction du suffrage féminin il y a 50 ans, la Suisse a réalisé d’importants progrès en matière d’égalité mais que celle-ci n’est pas encore complètement atteinte. © Steeve Iuncker-Gomez

La Suisse sera dotée d’ici à 2023 d’une stratégie nationale en matière d’égalité. Le Conseil fédéral a en effet adopté mercredi ce premier projet à l’échelle suisse qui vise spécifiquement à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, annonce le gouvernement dans un communiqué.

Il rappelle que depuis l’introduction du suffrage féminin il y a 50 ans, la Suisse a réalisé d’importants progrès en matière d’égalité mais que celle-ci n’est pas encore complètement atteinte. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Plus de 55 délits de violence domestique sont commis chaque jour et dans 70% des cas, les victimes sont des femmes. Le fait que les couples mariés ne soient pas imposés individuellement et les difficultés à concilier travail et famille représentent souvent des entraves à la participation des femmes au marché du travail et empêchent beaucoup d’hommes d’assumer davantage de tâches familiales, souligne le Conseil fédéral.

Quatre thèmes principaux

La stratégie «Egalité 2030» entend combler les lacunes via quatre thèmes principaux. Le premier concerne la vie professionnelle. Le Conseil fédéral veut promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes sur le marché du travail. L’objectif est aussi d’améliorer la situation des femmes en matière de rente et d’atteindre une répartition plus équilibrée des sexes dans la formation et les différentes professions, et ce à tous les niveaux de responsabilité et dans tous les organes de décision. Berne entend donc augmenter la part de femmes aux postes de direction des hautes écoles et d’encourager une plus forte présence des hommes dans les professions de la santé et de l’éducation.

Berne veut aussi améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Les instruments qui aident à mieux concilier travail et famille seront ainsi renforcés, à savoir les congés parentaux, les horaires de travail compatibles avec la vie de famille et une sécurité sociale pour les parents et les proches aidants.

Lutter contre la violence et les discriminations

Le Conseil fédéral veut également réduire la violence envers les femmes et améliorer leur sécurité personnelle. Il entend ainsi renforcer les mesures de protection des victimes et placer les auteurs de violence face à leurs responsabilités. La stratégie prévoit notamment d’encourager les projets de prévention de la violence et de continuer à développer les statistiques sur la violence envers les femmes et la violence domestique.

Enfin, dernier point, Berne veut mieux lutter contre la discrimination. Femmes et hommes doivent ainsi bénéficier des mêmes opportunités tout au long de leur vie, écrit le Conseil fédéral. But: éliminer le sexisme et toute autre forme de discrimination. Le droit fédéral ne doit plus comporter de réglementation discriminatoire en fonction du sexe. Par ailleurs, l’information, la sensibilisation et la formation doivent être développées, notamment dans le domaine de la santé ou dans d’autres institutions centrales comme l’armée.

Les mesures prioritaires de la stratégie seront concrétisées d’ici à la fin de l’année et devraient être adoptées ou mises en œuvre d’ici 2023. Un premier bilan sera dressé fin 2025.