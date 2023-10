Berne: Appel à témoins après une agression au couteau dans un tram

Un homme a été agressé au couteau dans un tram à Berne samedi vers 12h30. La victime a été légèrement blessée et a pu se rendre elle-même chez le médecin pour se faire soigner. L’incident est survenu entre les arrêts Bümpliz Unterführung et Europaplatz Bahnhof, précise lundi la police. L’agresseur a pris la fuite.

Les autorités recherchent des témoins. Le suspect mesure environ 1m80, est de corpulence maigre et semblait avoir entre 25 et 35 ans. Il portait un pull à capuche et un jean noirs, une veste au motif de treillis militaire et des baskets rouges.