Guerre en Ukraine : Berne applique les nouvelles sanctions de l’UE face à la Russie

Le Conseil fédéral a mis en œuvre les nouvelles mesures édictées par l’Union européenne le 8 avril dernier. Elles entrent en vigueur ce mercredi à 18 heures.

Vu la situation en Ukraine, la Suisse met en œuvre les nouvelles sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie et du Bélarus édictées le 8 avril, fait savoir mercredi le Conseil fédéral. Le gouvernement avait déjà décidé de reprendre le 13 avril dernier le 5e paquet de mesures de l’UE et avait mis à jour la liste des personnes, entreprises et entités visées par les sanctions. Dans la foulée, Berne, après analyse des textes de l’UE, a préparé les adaptations des ordonnances ad hoc afin de concrétiser la reprise des mesures de l’UE dans le droit suisse. Celles-ci entrent en vigueur ce mercredi à 18h.