Berne: Arrivée aux urgences, on lui a dit d'appeler le 144

Une femme se trouvait dernièrement dans les environs de l’Hôpital de l’Île, à Berne, avec une amie lorsqu’elles ont vu un homme mal en point et qui avait visiblement besoin d’aide. Avec d’autres personnes, elles en ont pris soin et, comme cela n’allait pas mieux, elle s’est rendue au Service des urgences de l’établissement de soins.

Et la réponse qu’on lui a faite l’a laissée sans voix. «L’endroit où se trouvait la victime était en dehors de la zone d’urgence. Nous devions donc appeler le 144», explique la femme. Une fois le 144 composé, «après environ huit minutes, les services d’urgence sont enfin arrivés et on a pu remettre le patient entre des mains expertes».