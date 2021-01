Les frontières se fermaient de toutes parts et l’ambiance était au sauve-qui-peut. Plus de sept mille voyageurs étaient ravis de pouvoir sauter dans un avion affrété par la Confédération et ont consenti à s’acquitter des frais après l’atterrissage. Chaque vol était facturé selon le kilométrage, entre 400 et 1700 francs, «des tarifs fort équitables qui couvrent à peine les frais de chaque opération», estime le directeur de la Fédération suisse du voyage Walter Kunz, dans la presse dominicale romande. Berne a en effet prévu de s’asseoir sur 20% des coûts, n’exigeant une contribution que de 80% de la part des bénéficiaires.