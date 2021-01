Coronavirus : Berne augmente son aide pour les cas de rigueur

Le Conseil fédéral a décidé d'assouplir les conditions pour l‘aide aux cas de rigueur. Les entreprises fermées pendant 40 jours depuis le 1er novembre n’auront plus à prouver le recul de leur chiffre d'affaires pour toucher de l’aide.

Le Conseil fédéral ce mercredi devant la presse DR

Bol d’air pour les entreprises fermées en raison du Covid. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'assouplir les conditions à remplir pour avoir droit à une aide au titre des cas de rigueur. Celles qui ont dû fermer pendant au moins 40 jours civils depuis le 1er novembre 2020 seront considérées comme des cas de rigueur sans qu'elles ne doivent prouver le recul de leur chiffre d'affaires.

De plus, les entreprises pourront également faire valoir les pertes de chiffre d'affaires subies en 2021. La limite supérieure des contributions à fonds perdu passera à 20 % du chiffre d'affaires ou à 750’000 francs

par entreprise.

La modification de l'ordonnance permettra d'apporter une aide pour cas de rigueur à un large cercle de bénéficiaires, précise le Conseil fédéral. Plus de la moitié des cantons fournissent déjà une aide à ce titre en ce mois de janvier et presque tous devraient être en mesure de le faire en février.

Emprunts cautionnés de 17 milliards

En fonction du secteur concerné, l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et l'allocation pour perte de gain due au coronavirus couvrent entre la moitié et les deux tiers du recul du chiffre d'affaires, précise le gouvernement. Et cet hiver, ces deux mesures ont encore été considérablement renforcées.

Grâce au programme de crédit COVID-19, les entreprises ont pu, au printemps, contracter des emprunts cautionnés par la Confédération pour un total de plus de 17 milliards. En outre, les cantons ont mis sur pied des programmes d'aide aux cas de rigueur pour un montant total de 2,5 milliards, assumé aux trois quarts par la Confédération (1,9 milliard).

Plus de la moitié des cantons versent les premières aides à ce titre déjà en ce mois de janvier. En

février, tous les cantons, à quelques rares exceptions près, seront en mesure de fournir des aides issues du programme pour les cas de rigueur.

Voici en résumé les nouveautés:

– L'obligation d'établir la preuve du recul du chiffre d'affaires est supprimée pour les entreprises fermées: les entreprises fermées par les autorités pendant au moins 40 jours civils depuis le 1er novembre 2020 (en particulier les restaurants, les bars, les discothèques ainsi que les établissements de loisirs et de divertissement) seront dorénavant considérées automatiquement comme des cas de rigueur.

- La preuve qu'elles ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires tombe pour ces entreprises

– Prise en compte des pertes de chiffre d'affaires subies en 2021: les entreprises qui auront subi un recul de leur chiffre d'affaires entre janvier 2021 et juin 2021 en lien avec les mesures prises par les autorités pour lutter contre l'épidémie de coronavirus pourront calculer leurs pertes en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des douze derniers mois et non plus sur le chiffre d'affaires de l'année 2020.

- En cas de mauvaise saison d'hiver, de nombreuses entreprises sises dans les régions de montagne et actives dans le domaine du tourisme pourraient alors bénéficier également des mesures pour cas de rigueur.

– Réduction de la durée de l'interdiction de verser des dividendes: en plus, la durée de l'interdiction de distribuer des dividendes ou des tantièmes et de rembourser les apports de capital par le propriétaire est limitée à trois ans ou jusqu’au remboursement de l'aide reçue.

- Allégements administratifs: les entreprises fermées doivent présenter moins de justificatifs que les cas de rigueur dits «ordinaires».

– Relèvement des plafonds applicables aux contributions à fonds perdu: les cantons pourront octroyer à toutes les entreprises des contributions s'élevant au plus à 20 % du chiffre d'affaires annuel (10 % jusqu'ici) et à 750’000 francs par entreprise (500’000 francs jusqu'ici). Cette mesure vise une meilleure prise en compte des entreprises qui ont des coûts fixes élevés. En outre, elle permet de couvrir une éventuelle prolongation des fermetures après la fin de février 2021.

- Les cantons peuvent augmenter le plafond en termes absolus à 1,5 million, pour autant que les propriétaires apportent des fonds propres frais d'un montant équivalent ou que les bailleurs de fonds abandonnent leurs créances.

- Enfin, le Conseil fédéral a décidé que la «réserve du Conseil fédéral» d’un montant de 750 millions (prévue par le Parlement dans la loi COVID-19) sera aussi consacrée au financement des mesures cantonales pour les cas de rigueur et complétera par conséquent les trois premières tranches d'aide. La répartition de ce montant entre les cantons doit encore être fixée. Le Conseil fédéral examinera aussi si, dans le cas d'une 3e vague et d'une forte détérioration de la situation économique, il faudrait réactiver le programme de cautionnements solidaires pour garantir les liquidités et soutenir l'économie.