Covid-19 : Berne aurait les moyens de «secouer la population»

Si la Confédération décrétait une situation extraordinaire, le gouvernement pourrait aller jusqu’à obliger les gens à se faire vacciner, commente un expert en droit public.

«Le Conseil fédéral doit déclarer la situation extraordinaire en raison de la pandémie, comme au printemps 2020.» C’est ce que préconise le professeur de droit public émérite Rainer J. Schweizer, dans une interview parue dans «Blick. Alors que les nouvelles hospitalisations augmentent quotidiennement dans les hôpitaux, le gouvernement devrait, selon lui, obtenir une plus grande marge de manœuvre et surtout, «secouer la population.»

Car des voix s’élèvent contre les mesures prises par le Conseil fédéral, doutant que l’obligation étendue du certificat et du port du masque, ainsi que le travail à domicile fassent diminuer les contaminations et les hospitalisations.

Pour le spécialiste du droit public, en vertu de la loi sur les épidémies et la Constitution, le Conseil fédéral peut décider que seules les personnes vaccinées soient en mesure de soigner des patients. «Ce serait un pas important mais insuffisant. En décrétant une «situation extraordinaire», Berne disposerait d’une plus grande marge de manœuvre et provoquerait un électrochoc dans la population.»