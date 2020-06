Berne aurait sous-estimé la crise du Covid-19

Rédiger un nouveau commentaire

sans masques encore aujourd'hui dans les transports et magasins on voit le niveau seul pays au monde avec la Suède qui n'en porte pas dans des lieux confiné trop risqué ici en SUISSE

Quasi tout est déconfiné et il n’y a pas d’augmentation des cas. Je ne crois pas une seconde à cette deuxième vague !

paulhisson 14.06.2020 à 06:12

Un article vide et sans fondement mais toujours aussi critique. Primo le CF a réagi de manière exemplaire sur la base des infos des cantons touchés qui possèdent toujours leur cellule de crise. J’en fais partie. Secondo l’organisation et la planification des mesures au niveau cantonal sont prêtes depuis fort longtemps. Un conseil aux journalistes soyez objectifs dans vos articles et contrôlez vos sources.