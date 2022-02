Suisse : Berne balaie deux motions contre la pollution lumineuse

Le Conseil fédéral a rejeté deux propositions romandes, l’une d’un conseiller national, l’autre d’une conseillère aux États, qui souhaitaient des mesures pour lutter contre l’éclairage nocturne inutile.

Dans son texte, Christophe Clivaz estimait que plus personne, au milieu de la nuit, ne regardait les vitrines des magasins. Du coup, éteindre les vitrines la nuit présenterait trois avantages: d’abord, cela réduirait les dépenses d’énergie; ensuite, cela diminuerait l’éblouissement des passants; enfin, cela profiterait aux riverains et aux animaux qui peuplent les villes. «Cet éclairage nocturne gaspille inutilement de l’électricité et contrevient aux objectifs de la politique climatique et de celle de la sécurité de l’approvisionnement en électricité», relevait le Valaisan. «L’interdiction de l’éclairage nocturne des vitrines et enseignes publicitaires est une mesure simple et peu contraignante d’économiser de l’électricité», estimait-il.