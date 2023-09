Berne: Base-jumpeur retrouvé accroché par sa voile sur une paroi

Plus de peur que de mal! Mardi en fin de matinée, lors d’un saut à Stechelberg (commune de Lauterbrunnen BE), un amateur de base jump a eu des ennuis et s’est retrouvé accroché à la paroi rocheuse, comme le montre la photo d’un témoin. L’homme a été sauvé par Air-Glaciers et deux spécialistes du sauvetage alpin de Lauterbrunnen. Légèrement blessé, il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère.