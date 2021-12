Suisse : Berne cherche à obtenir le Paxlovid, la pilule miracle contre le Covid-19

L’OFSP est en discussion avec Pfizer pour une éventuelle utilisation de ce médicament qui réduirait de 90% les risques d’hospitalisation et de décès.

Est-ce la bonne nouvelle de 2022? Cela se pourrait bien. En effet, Pfizer a mis au point un traitement antiviral très prometteur qui sera commercialisé sous le nom de Paxlovid. Et les experts, comme les politiciens, placent de grands espoirs dans cette pilule qui vient d’être autorisée aux USA et en Israël.

En Europe, l’agence européenne des médicaments la recommande pour les patients à risque. Et en Suisse, on négocie aussi pour l’obtenir. «L’OFSP est en discussion avec Pfizer concernant une éventuelle utilisation du Paxlovid dans la lutte contre la pandémie en Suisse», a ainsi confirmé la porte-parole Katrin Holenstein, interrogée par 20 Minuten. Elle n’a toutefois pas souhaité en dire davantage sur l’avancement des pourparlers.

Il faut dire que le Paxlovid donne des raisons d’espérer. Selon les données du fabricant , le Paxlovid réduirait de près de 90% les hospitalisations liées au Covid et les décès chez les personnes à risque lorsqu’il est pris dans les premiers jours après l’apparition des symptômes. Dans son étude, menée sur 2200 participants non-vaccinés, et présentant un haut risque de développer un cas grave, aucun décès n’a été enregistré.

Infectiologues et politiciens enthousiastes

Du coup, la nouvelle pilule miracle agite les politiciens. «Nous devrions acheter le Paxlovid», estime ainsi la conseillère nationale verte Katharina Prelicz-Huber. Qui recommande toutefois un examen minutieux avant son autorisation. Sa collègue UDC, Verena Herzog, abonde et demande en plus une action rapide: «De tels médicaments devraient être autorisés le plus rapidement possible chez nous et utilisés par les médecins».