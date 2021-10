voyage responsable – Berne, classée parmi les villes les plus vertes d'Europe

Paysages naturels, qualité de l'air, facilité d’utilisation des moyens de transports ou projets urbains durables, voici quelques éléments pris en compte par l'organisation European Best Destinations (EBD) pour son classement annuel des ville les plus vertes d'Europe.

Cette année, une seule ville suisse intègre ce top 20. Il s'agit de Berne, en neuvième position. Ses atouts ont été les bonnes qualités de l'eau et de l'air, la nombre de parcs et de jardins à disposition, qui permettent de se reconnecter à la nature.

Ljubljana, lauréate

C'est la capitale de la Slovénie qui se hisse en tête du classement 2021. En effet, la ville est celle qui comprend le taux le plus élevé d'espaces verts par habitants. Les autres critères ayant fait mouche sont les 200 km de pistes cyclables disponibles et le centre-ville piéton.

La capitale suisse se place derrière plusieurs villes scandinaves et néerlandaises (Helsinki et Lahti en Finlande, Stockholm en Suède, Copenhague au Danemark, Oslo en Norvège, Amsterdam et Nijmegen aux Pays-Bas).