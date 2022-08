Variole du singe: Berne commande 40’000 doses mais ne sait pas quand elles arriveront 

L’association Pink Cross, qui faisait partie de celles qui poussaient pour une commande, se montre soulagée. «Mieux vaut tard que jamais!», dit dans un communiqué son secrétaire général Roman Heggli. Pink Cross se dit toutefois «sceptique» quant à la quantité commandée et estime que plus de 20’000 personnes voudront se faire vacciner. Elle demande donc que la Confédération mette à disposition, si besoin, les doses supplémentaires commandées par l’armée et qui sont sensées être stockées pour d’autres éventualités. «Le but doit être que toutes les personnes qui le souhaitent et en ont besoin puissent se faire vacciner, donc tous les hommes ayant du sexe avec des hommes qui ont régulièrement plus d’un partenaire. Il ne doit pas y avoir de priorisation selon des critères absurdes qui nécessiteraient des questionnaires longs et intrusifs», dit encore Pink Cross.