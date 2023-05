Exportation de matériel militaire: Berne complique le déminage de l'Ukraine

La guerre en Ukraine en a fait «le plus grand champ de mines du monde», écrit la NZZ am Sonntag du jour. On estime ainsi que 174 000 kilomètres carrés, soit 40% du pays sont minés ou quatre fois la surface de la Suisse, indique le journal zurichois. Dès lors, des machines de déminage sont plus que nécessaires. Et la Suisse compte des entreprises de pointe en la matière. Mais depuis l’automne dernier, Berne a mis des obstacles à leur livraison à l’Ukraine: les appareils de déminage ont été classés comme biens à double usage, car ils peuvent être utilisés tant à des fins civiles que militaires. Et ce, bien qu'ils se distinguent clairement des équipements militaires tels que les chars de déminage.