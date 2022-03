Suisse : Berne compte sur la population pour accueillir des réfugiés d’Ukraine

Dans une interview à la «NZZ am Sonntag», Karin Keller-Sutter explique que la Suisse se prépare d’urgence à l’arrivée massive de réfugiés du pays attaqué par la Russie.

Le Conseil fédéral veut accorder le statut de protection aux réfugiés d’Ukraine. Mais pour l’heure, Berne ignore le nombre de réfugiés d’Ukraine qu’il pense accueillir en Suisse, note Karin Keller-Sutter dans une interview à la «NZZ am Sonntag». Lors de sa rencontre avec ses homologues de l’Union européenne (UE), on a estimé que cinq à sept millions de personnes pourraient fuir l’Ukraine - dont 1,3 qui l’ont déjà fait. Dans un premier temps, ils devraient rester dans les pays de l’Est où ils ont de la famille – Hongrie, Roumanie et Pologne, suppose la conseillère fédérale. Mais selon l’évolution de la guerre et avec le temps, ils pourraient se tourner vers d’autres pays. Or, pour l’heure, les pays d’Europe de l’Est ne veulent pas d’une répartition des réfugiés ukrainiens en Europe, telle que proposée par les pays de l’UE et de l’espace Schengen.

Selon la «SonntagsZeitung», dès le début de la guerre en Ukraine, la seule au Conseil fédéral «à avoir agi immédiatement et à avoir fait preuve d’empathie est la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter. En effet, les larmes aux yeux, elle avait évoqué 1956 et l’invasion de la Hongrie par les Russes, et Prague en 1968, lorsque les chars soviétiques y ont écrasé le «socialisme à visage humain», et le fait que la Suisse avait alors généreusement accueilli des réfugiés. De plus, dans le dossier central du Département des affaires étrangères d’Ignazio Cassis, la politique européenne, «les ficelles sont également tirées par Keller-Sutter», note le journal dominical.

Berne doit se préparer quoi qu’il arrive

Selon la clé de répartition européenne, notre pays pourrait accueillir plusieurs dizaines de milliers de réfugiés d’Ukraine. Sans vouloir spéculer sur les chiffres, la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) explique que la Suisse a pour tâche de se préparer, quoi qu’il arrive. «Le Conseil fédéral a pris la décision de principe d’appliquer le statut de protection afin d’apporter une aide aussi rapide et non bureaucratique que possible», rappelle-t-elle. Et la planification d’urgence avec les cantons s’est accélérée afin d’être prêts pour l’arrivée d’un grand nombre d’Ukrainiens et Ukrainiennes. Or, pour l’heure, la bureaucratie est à la traîne (lire encadré) et le pays pas encore prêt pour mettre à leur disposition des milliers de lits. La Saint-Galloise en appelle d’ailleurs aussi à la population suisse pour un accueil temporaire des réfugiés. D’ailleurs, des milliers de personnes privées se sont déjà annoncées pour un tel accueil, indique le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM), cité par la «SonntagsZeitung».