Qui paiera les tests Covid?: Berne consulte les cantons puis décide l’inverse de ce qu’ils voulaient

Fin avril, le Conseil fédéral a proposé que, dès le 1er janvier 2023, ce soit aux Cantons de financer les tests de dépistage Covid. «Êtes-vous d’accord avec la prise en charge par les Cantons dès 2023?» demandait le gouvernement. Non, ont répondu les Cantons – à l’unanimité et «résolument», de l’aveu même du Conseil fédéral. Non, a répondu l’Association des laboratoires médicaux. Non, a répondu Travail.Suisse. Non, a répondu Pharmasuisse. Non, a même répondu Economiesuisse.