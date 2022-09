Diplomatie : Berne convoque l’ambassadeur chinois après un rapport de l’ONU

La Suisse «a régulièrement communiqué sa forte préoccupation à l’égard des droits des minorités ethniques et religieuses au Xinjiang» et elle «est persuadée que la meilleure manière de préserver ses intérêts et le respect des droits fondamentaux est de mener un dialogue critique et constructif avec Pékin», souligne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour cette raison, elle a convoqué l’ambassadeur de Chine à Berne suite à la publication du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les possibles crimes contre l’humanité dans la province du Xinjiang, a indiqué mercredi le DFAE.