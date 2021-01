La politique de vaccination du Canton de Genève est claire. Pour l’heure, les injections sont réservées aux personnes de plus de 75 ans. Or, Berne a mis en place un système permettant à des personnes vulnérables de moins de 75 ans de se faire vacciner, sans en informer les autorités genevoises, a révéé jeudi la «Tribune de Genève». «L’Office fédéral de la santé publique a adapté le système aux requêtes de cantons alémaniques dont la politique de priorisation est différente», a expliqué au quotidien genevois Laurent Paoliello, porte-parole du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé.