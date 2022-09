Berne croit dur comme fer en sa loi CO2, garantie «sans nouvelle taxe»

En décembre 2021, le Conseil fédéral mettait en consultation une nouvelle version de la loi sur le CO₂ . Et malgré des retours plutôt mitigés, ce vendredi 16 septembre, il est venu dire qu’il se tenait à ses grandes lignes. D’ailleurs, son communiqué de presse du jour est à peu de choses près un copier-coller de celui de décembre dernier.

Rénovations et passage à l’électrique

Dans son rapport publié ce vendredi, le Conseil fédéral relève que seuls Le Centre, le PLR et les Vert’libéraux ont soutenu sa première mouture. Pour l’UDC, elle n’était «pas supportable pour les classes moyennes». Le PS et les Verts déploraient «son effet insuffisant sur le climat». Par contre, «presque tous les cantons» ont soutenu le projet. Leurs remarques ont mené à quelques modifications et compléments.