Démocratie : Berne croule déjà sous les initiatives populaires

Année 2023 électorale oblige, les partis et autres groupements utilisent les initiatives populaires à tour de bras. Onze textes ont déjà été lancés cette année. Et ce n’est pas fini.

Initiative sur les crèches, pour le service citoyen, contre l’importation de foie gras, pour limiter les feux d’artifice, sur la redevance SSR, sur l’interdiction d’importer des fourrures animales, pour que les bénéfices de la BNS renforcent l’AVS… Depuis le début de l’année, pas moins de 11 textes sont arrivés à la Chancellerie fédérale à Berne. Et ce n’est pas fini: plusieurs autres sont déjà dans le pipeline. En tout, près de 20 initiatives populaires pourraient être lancées cette année, soit bien plus que d’habitude.

En effet, la «Luzerner Zeitung» rappelle lundi dans ses colonnes qu’il y a plus de deux fois plus de textes déposés cette année que d’habitude. Peu surprenant puisque 2023 est une année électorale. Ainsi en 2011 déjà, le record d’initiatives avait été battu avec 23 textes lancés.

Effets de rattrapage

Ce qui frappe en outre Michael Herrmann, c’est l’éventail des thèmes abordés. Dans les années 1980 et 1990, les initiatives venaient surtout de la gauche avec de beaux succès à la clé, relève-t-il. Mais à partir des années 2000, de plus en plus de textes ont été lancés par la droite, en particulier l’UDC qui a pu fêter elle aussi plusieurs succès, alors que la gauche s’est épuisée en raison de plusieurs échecs, rappelle-t-il. Aujourd’hui, en revanche, tout le monde dégaine à tout va.