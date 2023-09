Berne: Cruel envers ses lapins, il écope de 9000 francs d’amende

C’est la triste histoire vécue par neuf lapins vivant dans des conditions lamentables à Berne. Les petits animaux étaient exposés au soleil, habitaient dans un enclos trop petit et souffraient de plusieurs maladies. Lors d’un contrôle en juillet 2022, l’office vétérinaire a constaté qu’aucun des mammifères ne disposait de nourriture et d’eau potable. L’examen vétérinaire a révélé que le lapin mâle souffrait d’une inflammation chronique de la plante des pieds et que des parasites intestinaux s’étaient développés chez tous les lapereaux. La mère de la portée, elle, montrait des signes de stress et semblait apathique, comme l’ensemble des autres animaux en cage.