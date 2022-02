Crise : Berne déconseille aux Suisses de se rendre en Ukraine

Devant les tensions croissantes à la frontière ukrainienne, le DFAE recommande de renoncer aux voyages non urgents. Les proches qui accompagnent le personnel de l’ambassade ont déjà quitté le pays.

Le ton n’en finit pas de monter à la frontière ukrainienne et les efforts diplomatiques en vue de désamorcer la menace d’invasion russe de l’Ukraine se poursuivent, alors même que les tensions avec Moscou sont à leur comble. Cette situation, qualifiée de pire crise en Europe depuis la fin de la Guerre froide, inquiète Berne, fait savoir le Département fédéral des affaires étrangères lundi.

Les proches du personnel d’ambassade ont quitté le pays

L’ambassade de Suisse à Kiev reste ouverte et continue à fournir ses prestations de service et d’assistance habituelles. En cas de détérioration de la situation, elle n’aura toutefois que des possibilités très limitées de fournir des prestations de service ou d’assistance en cas d’urgence, rappelle le DFAE.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont déjà appelé leurs citoyens à quitter immédiatement l’Ukraine à cause de la menace toujours plus pesante d’une intervention militaire russe. Mais il y a deux jours, la Suisse n'entendait pas lancer un appel général à quitter le pays. Elle souhaitait continuer à observer la situation, tout en suivant de près l'évolution de la crise, avait expliqué un porte-parole du DFAE.