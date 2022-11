Berne valide le crédit d’engagement pour éliminer les munitions

Dépôt de Mitholz (BE) : Berne demande près de 2,6 milliards pour l’élimination des munitions

Le Conseil fédéral veut éliminer toutes les munitions restantes dans l’ancien dépôt de Mitholz (BE). Ce mercredi, il demande au Parlement d’approuver le crédit d’engagement.

Le Conseil fédéral veut éliminer toutes les munitions restantes dans l’ancien dépôt de Mitholz (BE) ( voir encadré). Dans ce but, il a adopté ce mercredi le message relatif au crédit d’engagement pour l’élimination de ces munitions. Il demande au Parlement «d’approuver la somme de 2,59 milliards de francs suisses prévus pour mener à bien ce projet».

Ce projet permettra ainsi «de parer au danger considérable qu’induirait une explosion des grandes quantités de munitions se trouvant encore dans l’ancienne galerie ferroviaire et sous le cône d’éboulis à l’entrée du dépôt», poursuit le Conseil fédéral. Il comprend aussi la construction d’un tunnel pour protéger la route nationale et la mise en œuvre de mesures de protection des infrastructures contre les dangers naturels (crues, laves torrentielles, avalanches et chutes de pierre).