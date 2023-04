Le Conseil fédéral veut enquêter sur les arnaques aux tests Covid

Le Conseil fédéral entend «enquêter sur les cas suspects de tests contre le Covid-19 facturés à tort (voir encadré) et récupérer les montants perçus de façon indue». C’est ce qui a été annoncé ce mercredi 19 avril. Par cette décision, le gouvernement répond ainsi favorablement aux demandes de la Délégation des finances des Chambres fédérales, déposées en décembre dernier, qui exigeait plus d’«efforts afin de découvrir et prévenir les paiements injustifiés dans le cadre de la facturation des tests».