Parlement - Berne devra développer l’offre en trains de nuit

Le Conseil fédéral remettra sur les rails le développement des trains de nuit. Le Conseil national a en effet adopté par 123 voix contre 61 un postulat de 2019 défendu par Stefan Müller-Altermatt (Centre/SO) qui demandait au gouvernement d’élargir l’offre existante et de rendre ce moyen de transport plus attrayant.

On devrait assister en Suisse comme ailleurs à un changement de comportement en matière de mobilité, particulièrement dans le transport international de voyageurs. Il devrait bénéficier au rail, vu l’importance croissante du développement durable et de la préservation du climat, soulignait la motion. «Le transport international de voyageurs peut croître davantage encore. L’extension des liaisons ferroviaires de nuit est un moyen parmi d’autres d’exploiter ce potentiel», estime le postulat. «En outre, c’est un bon moyen d’utiliser les lignes sous-exploitées la nuit des CFF», a ajouté Stefan Müller-Altermatt. Il a aussi évoqué la pollution moindre engendrée par le train par rapport à d’autres moyens de transport, avant de raconter avec entrain ses propres pérégrinations et souvenirs en train de nuit avec sa famille.

«Au final, on prendra plus l’avion!»

Le postulat était combattu par l’UDC. Alfred Heer (UDC/ZH) a accusé Stefan Müller-Altermatt de vouloir au final augmenter la mobilité en Suisse. «C’est une erreur de raisonnement. Vous voulez en fait opposer le train à l’avion. Vous imaginez le jour où les trains coûteront moins cher que l’avion, ce qui obligera les compagnies d’aviation à baisser leurs tarifs. Et ce jour-là, on prendra au final plus l’avion qu’aujourd’hui!» a-t-il expliqué. Le sénateur UDC a rappelé que le train aussi polluait. «Si vous ne voulez pas augmenter les émissions de CO₂, restez à la maison! Ou alors roulez à vélo! Vous verrez des beaux paysages et en plus ce sera bon pour votre santé», a-t-il lancé.