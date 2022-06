Diplomatie: Berne devra faire le point sur ce qu’est aujourd’hui la neutralité suisse

Il faut aujourd’hui redéfinir ce qu’est la neutralité suisse et la manière dont nous voulons la concevoir, selon le président de la Confédération.

Le Conseil fédéral devra présenter un rapport sur la neutralité helvétique. Le Conseil des États a adopté tacitement un postulat de sa commission de politique extérieure en ce sens. Le rapport devra porter sur les limites en matière de droit de la neutralité (par ex. survols, livraisons d’armes, adhésion à l’OTAN ou coopération avec cette organisation) et sur l’utilisation prévue de la marge de manœuvre de la politique de neutralité (sanctions: imposition et exécution).