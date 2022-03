Dioxines  – Berne devra faire le point sur la pollution autour des usines d’incinération

Le Conseil fédéral devra évaluer l’ampleur de la pollution résultant de l’exploitation des usines d’incinération des déchets au cours des 50 dernières années. Le Conseil national a accepté jeudi un postulat en ce sens de Gabriela Suter (PS/AG). Le rapport doit en outre montrer comment les usines étaient équipées et comment elles étaient surveillées. Il devra aussi présenter les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués, à savoir la Confédération, les cantons et les usines.