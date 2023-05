Parlement: Berne devra favoriser les transports publics pour les touristes

Meilleure synergie à trouver

Pour y parvenir, Marianne Maret proposait de regrouper de nombreux acteurs et prestataires touristiques au-delà des entreprises de transport elles-mêmes. Divers instruments de promotion de l’innovation existent, a-t-elle rappelé, chacun avec des orientations différentes et ne s’adressent pas aux mêmes groupes cibles. «Des appels à projets communs permettraient de mobiliser ensemble ces différents groupes et de donner des impulsions considérables», estimait-elle.