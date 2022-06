Session: Berne devra réduire par deux ses achats de vaccins anti-Covid en 2023

Le Conseil national aurait voulu suivre la stratégie de vaccination du Conseil fédéral, basée sur le principe de la redondance pour la protection de l’ensemble de la population. La Chambre du peuple avait du coup approuvé un crédit d’engagement de 780 millions de francs pour l’achat de 14 millions de doses d’ici à 2023, soit 7 millions à Moderna et 7 millions à Pfizer.

La gauche fâchée

Cette décision a suscité l’ire de la gauche. «Vous assumerez la responsabilité si, en 2023, nous n’avons pas le dernier vaccin, pas le meilleur vaccin et pas assez de vaccins», a lancé Sarah Wyss (PS/BS) à l’encontre du Centre et de l’UDC. «Cette décision pourrait nous coûter très cher, pour la santé de la population, mais aussi pour l’économie. Nous avons déboursé près de 30 milliards de francs de dépenses Covid pour protéger l’économie et la santé. Nous ne voulons vraiment pas répéter cela. Nous aurions eu la possibilité d’être armés pour 2023. Malheureusement, nous l’avons laissée passer», a-t-elle tonné.