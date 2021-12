Trafic ferroviaire – Berne devra se positionner sur une nouvelle ligne Lausanne-Genève

Et il n’est pas le seul à vouloir des propositions de Berne. Son texte est paraphé par 113 autres parlementaires de tous bords, y compris alémaniques, soit plus de la moitié du National! «On se rend compte qu’il y a une grande sensibilité sur cette problématique, beaucoup comprennent qu’il s’agit d’un goulet d’étranglement qui peut impacter toute la Suisse», souligne l’élu. Avec un aussi grand nombre de signataires, il espère pouvoir faire pression sur le Conseil fédéral pour que les choses bougent enfin.

Des travaux à prévoir sur une ligne qui date de 1858

Roger Nordmann le relève: la liaison CFF entre Lausanne et Genève constitue l’un des tronçons ferroviaires les plus utilisés du pays. «Or il n’existe aucune possibilité de liaison redondante en cas d’interruption. Les interruptions régulières sont extrêmement problématiques et sèment le chaos ferroviaire dans toute la Suisse romande, avec des répercussions jusqu’à Bâle, Zurich et Lucerne», souligne-t-il. «Avec la liaison Lugano-Chiasso, il s’agit du seul segment d’importance nationale dépourvu de redondance», relève-t-il.

En outre, il relève un autre problème: «Une partie des soubassements de la ligne Lausanne-Genève date de 1858.» Il faudra donc bien un jour ou l’autre rénover ces vieux tronçons. «On va sans doute devoir les changer complètement, comme on a dû le faire à Lavaux», prévient-il, ce qui aura des impacts sur le trafic et les horaires.

Deux options à étudier

Le Vaudois souhaite donc une stratégie globale sur le projet. Et demande au Conseil fédéral d’étudier les avantages et les inconvénients de deux options: soit la construction d’une ligne entièrement nouvelle entre la zone Renens-Bussigny et la zone Cornavin-Aéroport, sans raccordements avec la ligne actuelle; soit la construction progressive de plusieurs segments de ligne nouvelle, avec raccords à la ligne existante, par exemple à la hauteur de Morges et de Nyon, dans l’idée d’aboutir petit à petit à une ligne complète. Selon lui, les deux possibilités ont des avantages et des inconvénients en termes de prix et de faisabilité.