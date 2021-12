Votations du 13 février - Berne dit non à l’initiative contre l’expérimentation animale

Quatre fois moins d’animaux qu’il y a quarante ans

Par ailleurs, les chercheurs sont tenus de limiter le nombre d’animaux utilisés au strict nécessaire et de réduire autant que possible les contraintes infligées à ceux-ci. Ce qui fait que le nombre d’animaux utilisés ces quarante dernières années a pu être divisé par quatre, a rappelé le Fribourgeois, qui a souligné que la législation n’autorisait aucune expérimentation pour produire des produits cosmétiques.

Enfin, la Confédération soutient déjà la recherche sans expérimentation animale, a rappelé le ministre de l’Intérieur. Ainsi, un projet doté de 20 millions de francs a été lancé cette année pour promouvoir des méthodes alternatives et réduire les contraintes infligées aux animaux. Avec l’initiative, la recherche suisse, à la pointe aujourd’hui, serait en danger et les chercheurs pourraient partir à l’étranger pour travailler.

De nombreux médicaments étrangers seraient interdits

Alain Berset a encore rappelé les dangers que représente l’initiative qui veut aussi interdire l’importation de produits développés à l’aide d’expériences sur des animaux. Cette interdiction toucherait, par exemple, les médicaments et certains principes actifs des médicaments. Corollaire: de nombreux médicaments développés à l’étranger ne pourraient plus être importés. Ceux qui sont déjà autorisés pourraient ne plus être importés non plus. À l’image des vaccins contre la grippe, adaptés chaque année aux mutations du virus. Il faudrait se rendre à l’étranger pour acheter ces médicaments à ses propres frais ou pour s’y faire traiter.