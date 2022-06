Analyses médicales : Berne édicte une baisse des tarifs et ça ne fait pas que des heureux

L’OFSP impose une diminution de 10% des tarifs d’une liste d’analyses, mais pas chez les médecins de famille. Les labos et les hôpitaux se sentent lésés.

L’OFSP a annoncé jeudi que «dès le 1er août, les tarifs des analyses de laboratoire baisseront de 10%. Cela mènera à des économies d’environ 140 millions de francs par an». La décision a été prise notamment après la parution, en février, d’ un dossier du Surveillant des prix qui constatait que «tous les tarifs suisses examinés sont plus chers qu’à l’étranger». Les analyses dans les laboratoires étaient en moyenne 2,3 fois plus chères en Suisse et 4,5 fois dans les cabinets médicaux.

Une comparaison «faible» et une inégalité de traitement

«Incompréhensible et inacceptable»: la réaction de la faîtière des hôpitaux H+ ne fait pas dans la dentelle. H+ conteste le constat même de tarifs exagérément plus chers en Suisse. «Si l’on prend en compte des tarifs corrects, le pouvoir d’achat et la structure des coûts dans les pays comparés, il ne reste plus guère de différences», dit-elle, exigeant que «l’on renonce à une modification hâtive des tarifs sans analyse des risques».