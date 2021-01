Suisse : Berne élargit les mesures de chômage partiel

Le délai d’attente est supprimé du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 avec effet rétroactif. Les apprentis et les CDD auront droit aussi aux indemnités en cas de réduction d’horaire de travail (RHT)

Le Conseil fédéral va élargir le catalogue des mesures déjà appliquées via la loi Covid-19 dans le domaine de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Il va ainsi supprimer le délai d’attente avant de toucher les subsides du chômage, entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021 avec effet rétroactif. But du gouvernement: réduire les obstacles administratifs au recours à l’indemnité en cas de RHT et améliorer les liquidités des entreprises.