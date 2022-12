Mobilité : Berne encourage Genève à tester le péage urbain

La Confédération a retenu le projet du canton du bout du lac, qui veut tester la taxation des voitures à l’entrée et à la sortie de sa zone urbanisée.

Genève prévoit un péage «en cordon», c’est-à-dire encerclant une large zone urbaine (voir carte ci-dessous). Les voitures de tourisme et de livraison seraient soumises à une taxe aussi bien pour y pénétrer que pour en sortir. Le tarif serait différencié en fonction de l’heure: environ 1 franc aux heures creuses, environ 2,50 francs aux heures de pointe. A ce jour, les deux-roues ne seraient pas concernés, mais la question «est toujours ouverte», précise le document de l’administration fédérale.

L’objectif d’un tel péage est de réduire la congestion routière aux heures de pointe et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La Confédération a annoncé avoir retenu des projets similaires pour les villes de Bienne (BE) et de Frauenfeld (TG).