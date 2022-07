Lutte contre les bouchons: Berne envisage de limiter les autoroutes à 60 km/h

L’année dernière, le temps perdu dans les bouchons sur les routes nationales s’est élevé à environ 32’500 heures. Et ce n’est pas tout: en plus d’être agaçants, les embouteillages coûtent également très cher. Selon une estimation de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), le coût du temps passé dans les embouteillages s’est élevé à environ 1,67 milliard de francs en 2019. Si l’on y ajoute les coûts environnementaux, climatiques, énergétiques et d’accidents, on arrive à un chiffre situé bien au-delà de deux milliards de francs. Et ces coûts ont augmenté de 380 millions de francs depuis 2015.