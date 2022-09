Berne et les grands pollueurs dans le viseur des «Avocats pour le climat»

De gauche à droite, les anciens bâtonniers Me Bettex et Delaloye, Me Moinat, Me Nussbaumer, Me Wettstein, Me Mahaim et Me Cuendet.

Dans le milieu, leurs noms et leurs visages sont connus pour avoir défendu pro bono des militants jugés pour diverses occupations et blocages. Une brochette d’avocats romands se sont maintenant constitués en association pour «passer de la défense à l’attaque». Les «Avocats pour le climat», présidés par Me Arnaud Nussbaumer, rappellent que la Constitution et la loi suisse, notamment celle sur le CO₂, engagent l’État à garantir un environnement durable à ses citoyens et un équilibre entre la nature et son usage par l’humain. «Nous nous engageons donc non sur un terrain politique, mais bien juridique, pour faire respecter ces points-là du droit au même titre que l’on défend, par exemple, le droit à la propriété privée», explique l’avocat vaudois et conseiller national vert Me Raphaël Mahaim.