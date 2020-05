Diplomatie

Berne doit intensifier ses relations avec Londres

La Suisse veut profiter du Brexit pour renforcer ses liens avec le Royaume-Uni. Au niveau de l’économie mais aussi de la sécurité.

La Suisse doit développer plus intensément ses relations avec le Royaume-Uni suite au Brexit. Le Conseil fédéral approuve la demande du conseiller national Damien Cottier (PLR/NE) de passer à une stratégie «build the bridge» pour faire suite à la stratégie «mind the gap».