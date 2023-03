Intelligence artificielle: Berne étudie une «unité de doctrine» sur les robots de type ChatGPT

Les robots conversationnels de type ChatGPT sont dans toutes les discussions ou presque actuellement. Ils se sont aussi invités à l’heure des questions lundi au National. En effet, le député Andras Meier (C/AG) a interpellé le Conseil fédéral sur la question. Il soulignait que ces robots, proposés aussi par Google et Microsoft, pouvaient donner de mauvaises réponses qui pouvaient s’avérer dangereuses. Et il se demandait comme la justice se prépare-t-elle à gérer «les risques et dommages qui découleront inévitablement de l’utilisation de ces robots».