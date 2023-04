Berne fait campagne pour l’imposition minimale

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent mettre en œuvre le projet conjoint de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et du groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20) sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale. Dans près de 140 États, «un taux d’imposition d’au moins 15% sera appliqué sur le bénéfice des groupes dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros (ndrl. près de 735 millions de francs)», rapporte ce lundi le Conseil fédéral, dans un communiqué de presse.

Selon une estimation, «le nombre de groupes suisses directement concernés par le projet de réforme de l’OCDE et du G20 devrait s’élever à quelques centaines dans notre pays, et le nombre de groupes étrangers, à quelques milliers», poursuit le gouvernement.

Assurer la stabilité

En introduisant l’imposition minimale en Suisse, l’objectif est d’«assurer à la place économique suisse un cadre général stable à l’échelle internationale et garantir les recettes fiscales et les emplois dans le pays. Si la Suisse ne reprenait pas le dispositif de l’imposition minimale, d’autres États pourraient encaisser les recettes provenant de la différence entre le taux d’imposition effectif plus faible et le taux d’imposition minimal de 15%». Il s’agit «donc d’éviter que les recettes fiscales supplémentaires ne soient perçues à l’étranger et [de fournir] un cadre juridique sûr aux entreprises concernées en Suisse».