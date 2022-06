Les Européens veulent nos armes: Berne fait une fleur au Royaume-Uni mais pas à la Pologne

Que ce soit parce qu’ils ont livré des armes à l’Ukraine ou parce qu’ils veulent se refaire du stock, plusieurs pays se sont lancés dans une course à l’armement. Et ils lorgnent sur la militairement neutre Suisse. Ce vendredi, la Confédération a communiqué au sujet de trois demandes qui lui avaient été formulées et les réponses qu’elle a données, deux positives et une négative.