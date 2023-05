Trafic routier: Berne favorable à une autoroute Genève-Lausanne à «au moins» 6 voies

L’A1, qui fait 410 km, représente un cinquième de l’ensemble du réseau des routes nationales et relie Genève, Berne, Zurich et Saint-Gall sur l’axe est-ouest, rappelle l’élu. «L’immigration massive et incontrôlée a eu pour conséquence une augmentation considérable du volume du trafic», relève-t-il. «Du coup, l’A1 fait aujourd’hui partie des tronçons chroniquement surchargés du pays, comme en témoignent les annonces quotidiennes de bouchons entre Baregg et Zurich, près de Lausanne ou entre Kirchberg et Berne».